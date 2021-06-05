為求貓咪關注　媽靈機一動戴「假鬍子」：我是把拔呀！

不被愛的才是第三者！國外一對貓奴夫妻養了一隻5歲的白底虎斑公貓「Roswell羅斯威爾」，牠天生是一隻多趾貓，同時也相當有個性，總是喜歡黏著把拔甜蜜蜜放閃，卻對馬麻兇巴巴，差別待遇極大讓馬麻決定要扭轉局勢！

Drew Chiodo德魯與Lindsey琳賽是一對夫妻，自從他們領養了羅斯威爾之後，牠非常喜歡黏著德魯，總是對他撒嬌或是趴在他的身上放閃，尤其著迷牠的鬍子，卻對馬麻不聞不問甚至有時會咬她，讓琳賽非常吃味。某天琳賽睡醒後突然覺得這樣下去不行，決心要贏回貓咪的愛，便開車跑去買一頂假鬍子，沒想到這招真的管用，羅斯威爾竟然罕見地趴在琳賽的身上！為了取得羅斯威爾更多關注，琳賽經常戴著假鬍子出現在愛貓的周遭，甚至穿上德魯的全套衣服吸引牠的關注，不過只要琳賽一脫下假鬍子，羅斯威爾就會馬上走開，讓琳賽大嘆貓皇的心真的好難捉摸！

有趣的是當琳賽戴著假鬍子坐在德魯身旁，即使羅斯威爾依然選擇趴在把拔身上，卻也忍不住盯著馬麻，而德魯發現愛貓開始關注妻子，也忍不住笑說這根本已是侵犯自己的「領域」，不過卻一點也不擔心會被搶走關愛，畢竟羅斯威爾最愛的永遠是把拔呀！現在快來一起看看羅斯威爾的影片吧！

