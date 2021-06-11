秋田犬長大後竟生出「米奇耳」　飼主：男大十八變？

這是養到驚喜包了嗎？曾經有一陣子台灣不少人都飼養過秋田犬，牠們憨厚的外表不但可愛又對主人忠心耿耿，被視為日本的國犬，知名的「忠犬八公」也是秋田犬的代表，尤其牠們三角形的立耳是秋田犬最大的特徵，不過日本有一隻秋田犬卻長得不太一樣，網友看了都紛紛驚呼：「養到米奇了？」。

這隻特殊的秋田犬名字叫做「Yanagida」，目前即將滿1歲，在2個多月大時體重就已經來到7.46公斤，雖然身為大型犬，體型從來都不讓飼主感到訝異，但是隨著年紀漸長，飼主發現牠開始「男大十八變」，不僅小時候的垂耳變成立耳，更誇張的是牠耳後彷彿「炸毛」一樣，竟然長出超濃密的毛髮，讓牠看起來就像是長了一對「米奇耳朵」，格外顯眼又可愛，連飼主也忍不住表示，無論如何修毛Yanagida的耳朵總是很快就長出毛髮，根本養到驚喜包！

由於牠相當特別，因此每次出門總是圈粉不少，許多網友看了牠的照片也都笑說：「這是假扮秋田犬的米奇」、「好有型的耳朵」、「原來不是只有貓咪才會『炸毛』」、「想請問狗狗在哪裡美容？」、「真的是男大十八變」、「好像小熊，超可愛！」。