這生物好難懂！貓咪「倒栽蔥」滑入盒子　網笑：什麼邏輯？

貓咪真的是一種很難懂的生物！日本網紅貓「まる（Maru）小圓」是出了名的熱愛鑽箱子，即使是比自己身材小的紙箱也照鑽無誤，這天牠發現地上有一盒子，沒想到牠竟然以這姿勢「滑入」，網友看了都笑說：「好想知道牠在想什麼？」。

小圓是出了名的「紙箱控」，在奴才為牠設立的專屬IG帳號裡，經常可以看見牠將「蓬鬆」又圓潤的身體鑽進任何盒子或箱子裡，由於牠的姿勢千奇百怪又無厘頭，因此吸引超過32萬名網友追蹤牠的IG帳號，大家總是對於牠能任意鑽進比自己小的箱子感到嘖嘖稱奇！這天小圓又有新的代表作，牠看見虎斑貓同伴「Hana」窩在地上一紙箱裡，一旁有一個透明的塑膠收納盒，牠二話不說當然要鑽進去，只是牠的方式很奇葩，站在盒子裡想了一下後，竟然以「倒栽蔥」的方式在盒子裡「前滾翻」，隨後變成「頭下腳上」的模樣卡在盒子裡，而一旁的Hana從頭到尾都冷眼旁觀，彷彿已經很習慣同伴這「不太正常」的舉動！

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網友看了都忍不住笑說：「貓咪是水做的」、「貓咪這種生物真的很難懂」、「左邊那位在想什麼啦？」、「左邊這隻ㄎㄧㄤ掉了，右邊那隻是壞掉了」、「我比較想知道，當下右邊那隻在想什麼？」、「右邊貓咪：唉！牠又發作了，誰來救救牠吧……」。

同場加映一段小圓真的很軟Q的影片~