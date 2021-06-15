影／虛弱浪貓帶回家　康復後竟只跟奴才男友「黏踢踢」！

貓貓你怎麼可以這樣！網友陳琳媛2020年11月時，於彰化同學家偶遇一隻親人橘貓，初次見面，牠卻毫無戒心，可愛軟萌地往人身上蹭，但健康狀況看起來極差，陳小姐不忍貓貓流落街頭便接回照顧，但沒想到往後的日子，這隻「人人好」的貓咪竟換了副面孔，只黏陳小姐男友，讓她不禁大嘆：「為什麼我現在有一種引狼入室ㄉ感覺(ಥ_ಥ)？」。

陳小姐在彰化田尾遇見橘貓「恩恩」，當時牠身體虛弱、流著咖啡色鼻涕，呼吸很難受、不停喘氣，甚至想喵喵叫都無法如願發聲，但對眼前的人類抱著極大善意，一直接近磨蹭、討摸。陳小姐不忍便上社團PO文找領養者，但帶去檢查後醫生表示貓咪狀況危急，可能再晚兩天就會救不回來，聽到這情況陳小姐急了，便哭求著不愛貓的男友將牠帶回，最後說服成功，讓恩恩能在舒適的環境下養病。

帶回家照顧半年後，恩恩的身體漸漸康復，但個性卻跟在街頭時完全不一樣，原本是見人就撒嬌的天使性格，現在卻變成只獨愛陳小姐的男友，天天就只賴在他身上討摸，對陳小姐則彷彿對待一顆「棄子」，利用完後就冷淡下來，讓她在旁邊孤獨地看著他們兩個「黏踢踢」的模樣，實在是太傷心啦！

面對這一隻霸佔男友的小三貓貓，陳小姐「懊悔」地將這段故事PO上網，讓大家看看她引狼入室的下場！網友則回覆：「這篇發文的是貓咪嗎？」、「因為牠知道是誰點頭讓他進家門的XD」、「妳就承認去年在外面流浪差兩天就掛的是妳吧！」、「為什麼覺得牠跟你男友長好像！」、「貓：沒有你的事了，你走吧」、「愛情裡只有不被愛的那個人才是第三者！」。