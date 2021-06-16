獲救松鼠幫主人「保護收銀機」　陌生人靠近牠通通打！

這隻小松鼠的媽媽在三個月前離世，珠寶店老闆發現牠後，便將其帶回照顧，此後一人一鼠形影不離，鼠鼠也會陪著老闆上班，若顧客上門對牠感到好奇，會乖乖地待在老闆背上，不因陌生人而驚慌亂竄，或恐懼地攻擊人類。但貌似親人的牠卻有著特殊的小習慣，牠是隻「守財奴」！不知為何小松鼠理解到收銀機裡的東西很重要，若有陌生人將手靠近，牠會立刻發出威嚇的叫聲，擊退那隻想拿錢的手！

雖然松鼠小小一隻，但牠的攻擊力不容小覷！對於松鼠的特殊保護行為，老闆本人感到非常新奇： 「我一開始以為只是巧合，後來才發現是真的！但平常我會將牠移走，否則員工無法使用收銀機，牠的攻擊甚至會讓人流血。」網友們則回覆說：「咬錢鼠！」、「好像老婆，幫老公守財庫」、「鼠的報恩」、「牠知道自己的堅果是從什麼換來的！」。