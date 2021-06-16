影／變陀螺？貓咪舔尾巴竟失控　張嘴驚恐狂撈：快回來！

許多人說貓咪的尾巴與本體是分開的，看來一點都沒錯！住在台中市的飼主楊沛芩養了一隻很有戲的橘貓「雞腿」，這天牠在床上陶醉地抱著尾巴狂吸，沒想到下一秒突然向後倒變成「陀螺」，網友看見牠露出驚恐的「Ｏ型嘴」都留言表示：「笑到停不下來啦！」。

楊小姐受訪時表示，目前5歲的雞腿是一隻小母貓，過去牠是楊小姐家門口浪浪生的小貓，由於家裡有庭院，平時會在這裡餵養母貓，後來牠生了一隻小橘貓，因為沒有看到其他手足，便在牠3個月大時帶回家中飼養，當起受備受寵愛的「小公主」。雖然雞腿當起家貓後重睡又愛吃，骨架小卻也有5.5公斤，但其實個性古靈精怪又聰明，與奴才嬉戲的時候喜歡「搞突襲」後一溜煙逃跑，總是讓大家覺得非常好笑。

這天楊小姐看見雞腿在床上追著自己的尾巴轉圈圈，隨後牠開始抱著尾巴陶醉地吸吸又舔舔，但由於牠的尾巴較短，沒想到下一秒牠突然失去平衡向後滾，看起來就像「陀螺」一樣倒來倒去，慌張之餘還想抓住尾巴卻不經意露出「Ｏ型嘴」，彷彿在吶喊：「尾巴給我回來啊！」。

雞腿的影片分享在貓咪社團後，短短幾天就累積超過2.2萬人次按讚分享，留言也高達4300多筆，網友們看了都忍不住笑說：「這可以看100次」、「笑到嘿菇了」、「有靈性的尾巴」、「喵：尾巴妳回來啊啊！」、「到底在忙什麼啦？」、「這隻喵很喜感」、「貓尾巴是另一種生物」現在快來一起看看這段影片吧！

