影／「你很愛我就說聲喵」　貓咪精準回喵：哪次不愛！

這麼貼心的貓咪一定要抱緊處理啊！網友Allie Chow養了一隻可愛的三花貓「Miko（ㄅㄅ）」，這天她待在家裡，黏人的Miko想要求馬麻關注一直跟她說話，Allie靈機一動與貓咪對唱「如果你很愛我你就說聲喵」，沒想到Miko竟然精準地對拍回喵，網友看了都不禁笑說：「萌翻了啦！」。

Allie受訪時表示，Miko是她八年前住在台中時，某次下樓倒垃圾在路邊撿到的小浪貓，當時牠只有四個月大，全身都是跳蚤，她蹲下來對牠喵，沒想到Miko就跑來跳到腿上「強行收編」。Miko從小就是一隻很「搞威」的貓，喜歡與奴才玩你丟我撿的遊戲，個性也很公關人人好，因此會帶牠到經營的「YA玩音樂」一起上下班，擔任店貓的Miko不僅很習慣音樂，平時除了睡覺，時不時會到門口吸引路人看牠，有客人上門時會親切地過去巡一下讓客人摸摸，十足的招財貓！

後來Allie又在送養會領養了另一隻三花貓「Miso（咪咪）」與最近剛收編的小虎斑貓「Mini（點點）」，個性溫柔的Miko只要在家時，都會跟兩隻貓妹妹待在一起。Allie還補充之前擔任中途時，Miko都會幫忙照顧小貓，舔毛、陪玩甚至叼著走都會，儼然就跟貓媽媽一樣很有母愛！不過牠也相當黏人，日前因為防疫期間Allie都待在家，Miko見狀就拼命找她講話求關注，讓她突然想到也許可以跟牠一起合唱，便對牠唱出「如果你很愛我你就說聲喵」，沒想到Miko竟然用奶音精準對拍回唱「喵~」，一人一喵就這樣完成一首可愛又充滿粉紅泡泡的歌曲！

Miko唱歌的影片分享在貓咪社團後，果然立刻吸引許多網友羨慕地表示：「怎麼這麼萌，融化了啦」、「別人家的貓總是不會讓人失望」、「這影片我可以看800次」、「我家的只有看到罐罐才會喵」、「我要瘋了，這太可愛了」現在快來一起看看Miko唱歌的影片吧！（編輯：陳珮瑜）