上課好累！貓咪被迫旁聽竟狂睡　媽：疫情後可上小學了！

報告老師，有人上課偷睡覺！網友陳凱特家中養了兩隻貓咪，日前上小二的兒子因為疫情關係在家遠距離視訊上課，說什麼也要抱著貓咪「大大」一起聽課，無奈貓皇「人在魂不在」很快就在哥哥懷中呼呼大睡，陳小姐看了忍不住笑說：「感覺疫情過後我的貓也可以上小學了！」。

住在桃園中壢的陳小姐受訪時表示，目前1歲多的大大有許多怪癖，牠非常貪吃，總是愛搶貓姊姊「泡泡」的飯，還會在早上7:30準時叫馬麻起床，不然就將床邊東西一個一個撥到地上，陳小姐一度為了不讓牠進房睡便將門反鎖，並將鑰匙插在門把上方便進出，沒想到某天大大為了試圖開門竟然將鑰匙掰斷，嚇得她以為自己養到「大力金剛貓」只好放棄鎖門，另外大大還會趁泡泡做錯事被趕出房門時故意突襲牠，十足的屁孩貓咪！

即便大大「出頭」很多，但是牠脾氣很好、很公關，會主動向客人撒嬌，也會讓人隨便摸摸都不掙扎，雖然不喜歡小孩但還是願意給抱。日前兒子在家遠距離上課，看見大大在沙發睡覺，忍不住抱牠一起來「旁聽」，大大完全沒醒、繼續昏迷在哥哥的懷中，10分鐘後因為覺得太吵才清醒，讓一旁的陳小姐忍不住笑說：「線上課程真的要累死貓貓，每一堂課都被抱去聽課，感覺疫情過後我的貓也可以上小學了！」。

大大的「上課昏睡照」被陳小姐分享在貓咪社團，馬上就吸引網友噴笑留言：「之後就會幫忙寫作業了」、「這個疫情讓大家發現，貓咪很有求學精神」、「老師：請你們家的貓來上課就好，弟弟不用來沒關係」、「哥哥一雙手都很忙」、「推最後一句！感覺居家防疫結束後，家裡的主子都可以順便入學了」、「疫情久一點，貓就上台大了」。