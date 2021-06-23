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毛孩日常

小貓倒栽蔥從大貓臉上「溜下來」後秒睡　奴嘆：真的很屁孩！

文 : 寵毛網

貓皇的邏輯真是讓奴才永遠猜不透啊！日本一名多貓家庭的飼主日前迎來一隻小貓「Kiku（キク）」，這天牠在沙發椅背上行走，沒想到接下來牠竟然「倒栽蔥」從扶手滑下來，並將屁屁貼在大貓的臉上「睡覺」，網友看了都笑說：「真的很屁孩！」。

小貓「屁屁貼大貓臉」倒栽蔥睡覺　奴嘆：貓真的好難懂！

日本推主家日前迎來一隻小貓「Kiku」，很喜歡跟大貓待在一起。（圖／twitter @tamagawa_now）

小貓「屁屁貼大貓臉」倒栽蔥睡覺　奴嘆：貓真的好難懂！

Kiku生性調皮，經常爬來爬去。（圖／twitter @tamagawa_now）

Kiku是推特帳號@tamagawa_now家新出生的小貓，目前才兩個多月大，好動又貪玩，醒著的時候總是好奇地四處攀爬，或是找大貓玩耍。這天Kiku在沙發上看見大貓「校長先生」，牠是Kiku的「外婆」，在家裡地位崇高、深受其他貓喜愛，Kiku也是其中之一，因此一看見牠在沙發上休息，Kiku立刻走向牠，但沒想到牠竟然從扶手上「倒栽蔥」式滑到校長先生的臉上，用屁屁頂著牠的臉，最後倒著硬塞進校長先生面前，然後維持這樣的姿勢入睡！

小貓「屁屁貼大貓臉」倒栽蔥睡覺　奴嘆：貓真的好難懂！

這天Kiku發現大貓「校長先生」在沙發上休息，牠也想過去湊一腳……（圖／twitter @tamagawa_now）

小貓「屁屁貼大貓臉」倒栽蔥睡覺　奴嘆：貓真的好難懂！

沒想到牠竟然倒栽蔥地從校長先生的臉滑下來！（圖／twitter @tamagawa_now）

小貓「屁屁貼大貓臉」倒栽蔥睡覺　奴嘆：貓真的好難懂！

Kiku：偶來囉，嘿嘿嘿！（圖／twitter @tamagawa_now）

小貓「屁屁貼大貓臉」倒栽蔥睡覺　奴嘆：貓真的好難懂！

校長先生：小屁孩不能對你阿嬤尊重一點嗎？（圖／twitter @tamagawa_now）

小貓「屁屁貼大貓臉」倒栽蔥睡覺　奴嘆：貓真的好難懂！

沒想到Kiku就這樣睡著了！（圖／twitter @tamagawa_now）

網友看了影片都忍不住笑說：「天降喵喵」、「真的是小屁孩無誤」、「為什麼要這樣睡覺啦」、「大貓：有屎味」、「我竟然重播好幾次」另外再放送一段Kiku的影片，只能說家裡的大貓脾氣都很好啊！

小貓「屁屁貼大貓臉」倒栽蔥睡覺　奴嘆：貓真的好難懂！

Kiku：天然的毛床，尚讚！（圖／twitter @tamagawa_now）

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