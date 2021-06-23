小貓倒栽蔥從大貓臉上「溜下來」後秒睡　奴嘆：真的很屁孩！

貓皇的邏輯真是讓奴才永遠猜不透啊！日本一名多貓家庭的飼主日前迎來一隻小貓「Kiku（キク）」，這天牠在沙發椅背上行走，沒想到接下來牠竟然「倒栽蔥」從扶手滑下來，並將屁屁貼在大貓的臉上「睡覺」，網友看了都笑說：「真的很屁孩！」。

Kiku是推特帳號@tamagawa_now家新出生的小貓，目前才兩個多月大，好動又貪玩，醒著的時候總是好奇地四處攀爬，或是找大貓玩耍。這天Kiku在沙發上看見大貓「校長先生」，牠是Kiku的「外婆」，在家裡地位崇高、深受其他貓喜愛，Kiku也是其中之一，因此一看見牠在沙發上休息，Kiku立刻走向牠，但沒想到牠竟然從扶手上「倒栽蔥」式滑到校長先生的臉上，用屁屁頂著牠的臉，最後倒著硬塞進校長先生面前，然後維持這樣的姿勢入睡！

網友看了影片都忍不住笑說：「天降喵喵」、「真的是小屁孩無誤」、「為什麼要這樣睡覺啦」、「大貓：有屎味」、「我竟然重播好幾次」另外再放送一段Kiku的影片，只能說家裡的大貓脾氣都很好啊！