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毛孩日常

店貓睡紙箱「太像浪浪」　文具店趕緊附註：牠沒被丟掉啦！

文 : 寵毛網

跟紙箱搭起來確實很像！日本長野縣一家文具店中，有隻9歲的店長貓咪「島子（シマ子）」，除了喜歡在店內四處遊走外，牠非常喜歡待在門外的紙箱中，可一隻貓咪搭上一個紙箱，看起來就像被遺棄在路邊一樣，讓路過的人都感到一絲心疼。店員見島子這麼喜歡紙箱，便靈機一動在外頭寫幾個大字：「牠沒有被丟棄，反而是我們的店長啦！」。

這是文具店的店長貓咪「島子」。（圖／Twitter＠ nyannendo）

島子是隻事業有成的女性，正在為大家示範自動消毒槍的用法。（？）（圖／Twitter＠ nyannendo）

島子原先是浪貓，在兩個月大時於商店附近的街道上被發現，牠弱小可憐，身邊卻沒有成貓照顧，於是文具店將牠收編回家，並與店內虎斑貓一同守店。虎斑貓在三年前約13歲時因癌症去世，所以目前是島子一肩扛起店貓責任，但牠生活非常自由，能在店內隨意逡巡，偶爾也會躺在「窗口」上，供想與牠接洽的愛貓民眾「聊天」。

這是島子的辦公室，也稱「窗口」，想找牠可以來這邊。（圖／Twitter＠ nyannendo）

文具店進貨時總是大批的搬進，店員將商品上架後，便把不用的紙箱放在店門外，而恰巧島子非常喜歡狹小的空間，於是等待門口的紙箱出現後，島子就會迫不及待地跳進去。可一隻貓被放在紙箱的畫面看起來非常悽慘，就像是被遺棄在路邊一樣，店員很怕有人因此整箱搬走，於是在箱外寫上：「牠沒有被丟棄，反而是我們的店長啦！」。

島子視線往上，看起來楚楚可憐，沒有那幾個字的話真的有衝動搬走牠！（圖／Twitter＠ nyannendo）

島子：但人家是店長！我要守護整間店的啦！（圖／Twitter＠ nyannendo）

島子正透過紙箱觀察外面流氓（狗）的動向。（圖／Twitter＠ nyannendo）

文具店將照片放上Twitter後立刻爆紅，也邀請各位網友等疫情結束，可以一起來看看島子，體驗店長貓貓的專業介紹。網友們則回覆：「一定找時間去看店長！」、「島子太可愛了～」、「店長可以幫我結帳嗎？」、「店長我喜歡你！！」。

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