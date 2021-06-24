店貓睡紙箱「太像浪浪」　文具店趕緊附註：牠沒被丟掉啦！

跟紙箱搭起來確實很像！日本長野縣一家文具店中，有隻9歲的店長貓咪「島子（シマ子）」，除了喜歡在店內四處遊走外，牠非常喜歡待在門外的紙箱中，可一隻貓咪搭上一個紙箱，看起來就像被遺棄在路邊一樣，讓路過的人都感到一絲心疼。店員見島子這麼喜歡紙箱，便靈機一動在外頭寫幾個大字：「牠沒有被丟棄，反而是我們的店長啦！」。

島子原先是浪貓，在兩個月大時於商店附近的街道上被發現，牠弱小可憐，身邊卻沒有成貓照顧，於是文具店將牠收編回家，並與店內虎斑貓一同守店。虎斑貓在三年前約13歲時因癌症去世，所以目前是島子一肩扛起店貓責任，但牠生活非常自由，能在店內隨意逡巡，偶爾也會躺在「窗口」上，供想與牠接洽的愛貓民眾「聊天」。

文具店進貨時總是大批的搬進，店員將商品上架後，便把不用的紙箱放在店門外，而恰巧島子非常喜歡狹小的空間，於是等待門口的紙箱出現後，島子就會迫不及待地跳進去。可一隻貓被放在紙箱的畫面看起來非常悽慘，就像是被遺棄在路邊一樣，店員很怕有人因此整箱搬走，於是在箱外寫上：「牠沒有被丟棄，反而是我們的店長啦！」。

文具店將照片放上Twitter後立刻爆紅，也邀請各位網友等疫情結束，可以一起來看看島子，體驗店長貓貓的專業介紹。網友們則回覆：「一定找時間去看店長！」、「島子太可愛了～」、「店長可以幫我結帳嗎？」、「店長我喜歡你！！」。