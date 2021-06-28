在家運動竟遭貓咪飛撲干擾　媽嘆：我的貓討厭瑜珈！

相信許多朋友都有運動的習慣，尤其最近因為疫情關係，不少人被關在屋內，瑜珈就是一個很好的運動選擇。不過國外這名女子似乎沒有這麼幸運，當她在家做瑜珈時，竟遭一「黑影」從四處不停飛撲干擾，讓她不禁大嘆：「我想我的貓討厭瑜珈！」。

這名來自荷蘭的女子Mina Yildizeli養了一隻調皮的玳瑁貓「Belle」，某天當她在地板上鋪好瑜珈墊，正要好好伸展四肢與身體時，Belle不知為何異常興奮，從四處衝向Mina，一下抱著她的手咬咬踢踢，一下飛撲她的頭髮，或是鑽到她的褲管隨後跑走，不停地干擾馬麻試圖引起注意，甚至與放在一旁的瑜珈繩「打架」，搞得Mina不得不暫停運動、趕緊解救牠，最後也只能將牠抱起來親親懲罰！

Mina將影片分享到國外的「The Meowed Club」貓咪社團與貓咪的IG帳號，立刻吸引許多網友瘋狂分享，有人忍不住笑說：「牠嗑了什麼怎麼那麼嗨？」、「這就是我無法在家運動的原因」、「牠在提升奴才的運動難度」、「平常貓叫不來，放一張瑜珈墊真的就來了」現在快來一起看看這段影片吧！



同場加映Belle當忍者貓的影片~