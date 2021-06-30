美國男子被「鯨魚誤吞」　奇蹟生還後親上社群回答網友搞笑問題！

幸好還活著！美國馬薩諸塞州一名專捕龍蝦的漁夫麥克 帕卡德（Michael Packard），在某次水中作業時，被一隻鯨魚誤認為食物而被活生生吞掉，好在牠馬上發現自己吞錯，又將男子給吐了出來，平安回歸後麥克 帕卡德的兒子為他在Reddit平台上參與名為AMA（Ask Me Anything）的問答環節，讓我們一起看看有什麼爆笑提問吧！

麥克表示當他感受到巨大撞擊後，已被拉下水面約13公尺（45英尺），在鯨魚嘴裡視野所到之處一片黑暗，他檢查自己身體發現沒有大礙，沒有劇烈疼痛也能自如移動，而後便在黑暗腥臭的口腔中待了30至40秒，鯨魚終於無法忍受有個大塊頭在嘴裡動來動去，浮出水面快速地將他吐了出來。這奇特的經歷震驚許多網民，麥克的兒子雅各（Jacob）便在Reddit以bloxiefox的名義發起一篇帖子，讓網友詢問自己好奇的問題。

以下擷取幾個有趣問題：

Q1：對於自己沒有像漫畫中一樣從氣孔中被噴出來，會很失望嗎？

A1：那我會受到更多傷害！（雅各則表示這樣會如同史詩般精彩）

Q2：你未來在Netflix上的電影希望由哪位演員扮演？

A2：麥特 戴蒙（Matt Damon）。

Q3：鯨魚的舌頭像狗一樣光滑，還是跟貓一樣有倒鉤？

A3：當時我穿著乾式潛水衣（dry suit），所以說不出個所以然，順帶一提牠嘴裡都是水。

Q4：你是怎麼出來的？有發生危險的事嗎？

A4：我覺得是鯨魚甩動自己的頭和舌頭把我弄出來的。當時如果沒有即時拿回呼吸調節器，我應該會窒息或淹死。

Q5：當你發現自己被吞掉後，腦袋的第一個想法是什麼？

A5：我的老婆和孩子。

Q6：你跟醫生說你發生什麼事，他們反應如何？

A6：當我說我被困在鯨魚嘴裡時，醫院所有的醫生和護士都跑來看我，有一個護士還拿著筆記本過來，叫我提供號碼給她簽樂透！

Q7：你在裡面找到龍蝦了嗎？

A7：可悲是沒有。

也有人向雅各提出了問題：

Q8：雅各，你打算如何超越你父親的故事？

A8：吞下鯨魚。

若有興趣，更多有趣對答可到Reddit裡觀看：