影／橘貓進廁所「密室消失2天」　奴才：真的很會躲！

密室消失事件！網友鍾米修家有隻頑皮的橘貓，每當牠進入廁所後就會施展「隱身魔法」，消失在密閉空間，讓人怎麼找都找不到，而這次意外發現牠的「秘密空間」，這地方讓奴才不禁大嘆：「這貓也太會躲了吧！」。

辛巴是隻未滿兩歲的小男生，雖有橘貓血統，身材卻苗條纖細、像隻小小男模！因為奴才工作關係，辛巴一同遷居到台北，在信義區的租屋處中，牠非常鍾意廁所的設計，常常在裡頭待上很長的時間，有時窩在圓形洗手台裡，有時則驅動自己纖瘦的身軀，跳至廁所層架俯瞰全屋。

後續因工作到了個階段，一人一貓搬回雲林老家，也許太久沒回來，辛巴對環境感到不熟悉，只有吃飯時會主動現身，其他時間都「隱身躲藏」，讓鍾先生在家四處搜尋了2天都找不到！某次他在上廁所時，突然聽到辛巴項圈上鈴鐺響動的聲音，這讓他非常驚訝，在這麼一個小小的密閉空間，貓咪到底是躲到哪裡去了呢？

不得不說這地方實在是太隱密啦！要不是鈴鐺的輔助，想必辛巴的秘密基地永遠都沒有曝光的那天。網友們對這則故事也有許多想法：「我都靠搖飼料罐子找貓」、「神級躲貓貓」、「這真的會找到崩潰！臭小孩」、「餵胖一點就進不去了」、「我的貓也是躲在那，我嚇死了！原本以為是掉到馬桶不小心被沖掉，我還抱著馬桶哭很久，啊啊啊～兒啊！我聽到你的聲音了！媽媽也跟著你一起去糞管了！」。