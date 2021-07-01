2歲小貓奴體驗「躺貓床」 主子躲角落傻看：偶的床啊！

真的傻眼貓咪了！住在屏東的網友Ding Ding日前目睹讓她「黑人問號」的一幕，只見2歲大的女兒「蘇芙」這天正在睡覺，仔細一看卻發現她竟然躺在貓咪的「貴妃貓抓板」上，而貓咪「BeBe」傻眼地躲在一旁偷看，讓她忍不住無奈地感嘆：「女兒妳這是在幹嘛？」。

Ding Ding接受採訪時表示，由於女兒蘇芙非常喜歡貓咪，不管到哪裡手裡都要帶著一隻貓咪玩偶，在路邊看到貓咪都會停下來觀察，因此日前決定帶回一隻挪威森林貓「BeBe」當作她的2歲生日禮物，陪伴她一起長大。蘇芙看到BeBe相當開心，什麼事都想與牠一起分享，而Bebe又是一隻活潑的小貓，經常可見一人一貓在一起玩耍，蘇芙甚至還將貓砂盆當作沙，與BeBe在裡面一起玩貓砂！

雖然女兒與貓咪感情很好，不過Ding Ding完全沒料到會看到這一幕，原來這天她發現女兒突然好安靜，回頭一看驚見她竟然將BeBe的「貴妃貓抓椅」當作床，舒服地躺在上面呼呼大睡，而BeBe則是疑惑地躲在一旁傻看，彷彿都能見到牠的頭上充滿問號，讓Ding Ding既無奈又覺得好笑，只好分享在貓咪社團並寫下：「女兒妳這是在幹嘛？」而網友看了都笑說：「投錯胎的貓星人？」、「傻眼貓咪了」、「她被喵化了」、「妞占貓巢」、「躺好躺滿」、「這是在體驗主子的床，沒事沒事」、「一旁的貓咪表示無言」。