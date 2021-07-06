黑貓幫奴才「保溫」　網一看驚呆：這是黑豹吧！

這根本是黑豹吧？住在新北市三峽地區的網友Ann Chan家裡養了兩隻貓咪，其中一隻黑貓「哺哺」體型相當巨大，這天牠發現把拔趴在床上，二話不說立刻趴在他身上幫忙「保溫」，網友看了都驚呼：「下面的還有呼吸嗎？」。

馬麻Ann受訪時表示過去曾經養了一隻22歲的貓咪，貓咪過世後同事介紹一位中途媽媽有一窩小奶貓，Ann看見當時還是小黑貓的哺哺非常喜歡，決定等斷奶後就領養回家，後來發現牠的同胎手足橘貓「勒勒」還沒有家，便一起「打包帶走」。哺哺從小個性呆萌又膽小，喜歡黏著把拔、愛蹭他的衣物，平時沒有什麼喜好，唯一最大興趣就是吃，為了叫奴才們起床，經常一早就聽見牠在門口拼命叫門，還練就空接食物的技能，雖然當初獸醫師說這對兄弟檔體型比一般貓咪長一點，不過比較起弟弟勒勒正常的體型，哺哺硬是吃到11公斤！

這天哺哺看見心愛的把拔趴在床上休息，牠二話不說立刻往阿爸的背上「貼」過去，整隻貓的身體跟把拔的背一樣長，而牠趴好趴滿的模樣彷彿在對把拔說：「爸，你冷嗎？兒子來溫暖你！」網友看了照片都噴笑表示：「這是黑豹吧！」、「結果是夢到鬼壓床」、「不冷……但是覺得呼吸好像不太順暢」、「簡直是阿嬤養的黑貓」、「請問爸還活著嗎？」、「說好的黑色顯瘦呢？」、「你484啊橘投胎的」、「背感壓力」。