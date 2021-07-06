影／柴柴「睡昏頭」跌下沙發　爸爸見狀竟仰頭笑翻！

爸爸太壞啦！粉絲專頁@柴犬-豆芽菜有橘子家有對超萌柴犬姊妹花，這天西裝柴Yuma愜意地躺在沙發上睡覺，睡得正舒服、想翻身舒展，沒想到下一秒天翻地覆，直接掉下沙發，在一旁看到全程的爸爸非但沒有救援，還放肆地在一旁大笑，這下可讓Yuma「生氣氣」了！

Yuma雖是妹妹，身形卻比赤柴橘子大上0.5倍，平常非常喜歡捉弄姐姐，用肉嘟嘟的圓臉推擠對方，高挑纖細的橘子完全無法抵擋，常常被推得踉蹌，但Yuma擁有超強的「變腫病毒」和「可愛病毒」，橘子根本生氣不了，天天與妹妹滾在一起玩樂、撒嬌。

姊妹倆有個共同興趣：「都最喜歡拔拔了！」；當爸爸用電腦時，牠們會跨在桌子旁一起看，當爸爸睡覺時，兩隻會窩在腳邊一起睡，時時刻刻黏牢牢，生怕轉眼不見一樣。但這天最愛的主人卻傷了Yuma的心，導致牠連午飯都不吃，躲在一旁生悶氣！

原來是因為爸爸沒有即時「英雄救美」！在最愛的主人面前出了糗，下一刻還遭到恥笑，Yuma的少女心都快碎光了！網友們則紛紛在留言區幫Yuma說話：「鬧丟脖子了啦」、「旁觀者不救XD」、「拔拔壞壞！」、「柴：笑什麼，我只是華麗的轉身落地立定站，多漂亮」、「拔拔不及格，沒有神救援！」。