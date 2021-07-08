影／中分瀏海貓進屋竟「肥肚卡門」　奴才道歉：忘記你身材啦！

明明本人看起來不胖啊！網友洪瓊子日前購入新的喵屋，剛組好還在考慮要不要在裡頭放砂盆，轉過頭就見到家裡的中分白貓「球球」卡在門口，見牠尷尬地前後進退、努力嘗試擠進屋內，洪小姐邊看邊爆笑道：「抱歉啦！忘記考慮你的體型了！」。

球球一個多月大時，從洪小姐娘家房屋的隔板中被救出，而後便一手養大，貓咪個性黏人乖巧，奴才大讚牠：「非常好帶」。不知不覺球球已經長成3歲的「成年男貓」，長大的牠仍保持著貼心的好習慣，每天晚上洪小姐下班時，球球總會守在門口迎接，走到哪便跟到哪，直到聽到：「球，你最棒只有你等媽媽下班！」，確認奴才瞭解牠的心意後才滿足離開。

身為多貓家庭，必定常常購入各式各樣的貓咪用品，日前家裡剛組好一個貓箱，洪小姐正思考著用途，轉過身就看到球球迫不及待想進去的畫面，搞笑的是牠竟然無法順利進去，反而大肚肚卡在門口，焦急地踱著腳腳動彈不得，讓一旁的洪小姐忍不住大笑出聲！

球球搞笑的模樣吸引許多網友關注，大家留言說：「我好想幫忙推牠一把，哈哈哈」、「貓：我太難了～」、「哈哈哈這影片我停不下來」、「抱歉，嘴角失守XD」、「頭過身就過，可以的～」。