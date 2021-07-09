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毛孩日常

「多毛症」貓咪天天都炸毛　網驚：像剛睡醒的我！

文 : 寵毛網

好濃密的毛髮！國外一隻貓咪因為罹患罕見的「多毛症hypertrichosis」，讓原本就是長毛波斯貓的牠，看起來好像天天都在炸毛，加上牠的一對犀利眼神，讓許多網友看了都直呼：「根本貓界鰲拜！」。

貓咪罹患「多毛症」眼神超犀利　網一看驚：鰲拜是你？

「Atchoum」是一隻罹患多毛症的貓咪。（圖／twitter @catmotimaru）

這隻特殊喵星人叫做「Atchoum」，7年前的牠原本只是一隻平凡的波斯小公貓，原本牠被當作禮物送給了魁北克省一位獸醫師，而當時在那間獸醫院擔任美容師的馬麻Nathalie對牠一見鍾情，於是Atchoum就這樣來到新家。沒過多久馬麻發現牠罹患一種叫做「多毛症」的先天性疾病，牠體內的荷爾蒙會讓毛髮快速生長，爪子也長得又大又快，因此不得不做去爪手術以確保牠的安全，幸好這些都不影響到牠的健康。而Atchoum對一切事物充滿好奇心，尤其喜歡冰箱製冰機，只要它一發出聲音，Atchoum就會立刻跑去看，還會在早上轉動浴室門把將大家都叫醒，是一隻非常聰明又活潑的貓咪。

貓咪罹患「多毛症」眼神超犀利　網一看驚：鰲拜是你？

小時候的牠只是一隻平凡的波斯貓。（圖／twitter @catmotimaru）

貓咪罹患「多毛症」眼神超犀利　網一看驚：鰲拜是你？

沒想到長大後牠的毛髮竟然變成這樣！（圖／twitter @catmotimaru）

貓咪罹患「多毛症」眼神超犀利　網一看驚：鰲拜是你？

哈囉？您哪位？（圖／twitter @catmotimaru）

貓咪罹患「多毛症」眼神超犀利　網一看驚：鰲拜是你？

快速生長的毛髮與犀利眼神，讓不少網友都直呼根本「貓界鰲拜」！（圖／twitter @catmotimaru）

貓咪罹患「多毛症」眼神超犀利　網一看驚：鰲拜是你？

還有人乍看以為牠是狗狗呢！（圖／twitter @catmotimaru）

Atchoum憑著牠特殊的外表，擄獲超過48萬名粉絲追蹤牠的日常生活，許多網友看見牠的模樣都紛紛笑說：「牠是貓界鰲拜」、「披頭散髮的模樣很像剛睡醒的我」、「乍看以為是狗狗」現在來看一段牠的影片吧！

 

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