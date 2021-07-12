影／胖橘陶醉躺爸懷裡任他「上下搓揉」　網笑：炫耀文！

這是炫耀文無誤！來自宜蘭頭城的飼主簡千力養了一隻令人羨慕的橘貓「汪汪」，平時愛撒嬌的牠這天看見他坐在沙發上，主動過來討摸摸，簡先生將牠抱起來躺在懷裡「上下搓揉」，而汪汪一臉陶醉的模樣讓簡先生忍不住在貓咪社團炫耀：「我有這樣的貓你沒有！」。

簡先生受訪時表示汪汪是他與太太在一場苗栗領養活動時遇見的，當時牠才一個月大，覺得牠很可愛便決定帶回家，由於想替牠取一個不會與其牠貓咪撞名的名字，所以取了「汪汪」。牠從小就是一隻沒有脾氣的橘貓，個性有些愛吃但不會偷吃人類食物，與家中的賓士貓「腸腸」和虎斑貓「寶貝」感情很好，尤其寶貝經常黏著牠一起睡覺。汪汪唯一的怪癖就是牠討厭鬧鐘的聲音，每天早上鬧鐘響之前5分鐘就會跑到床邊叫他起床，簡先生會順手「嬰兒抱」牠，讓牠呼嚕完再出門上班，但是如果叫不醒牠就會把電風扇插頭咬掉、逼他「熱醒」，讓簡先生拿牠一點辦法都沒有！

這天汪汪看見簡先生窩在沙發上，主動走過去「塞乃」討摸摸，簡先生將牠抱起仰躺在自己身上，汪汪就這麼任由把拔對自己上下搓揉，即使捏一下「霸氣測漏」的大肚腩也只是抬起頭看一下，然後又繼續倒在把拔懷裡呼嚕嚕，甚至被吹耳朵也無所謂，讓簡先生忍不住分享在貓咪社團，並且寫下：「在家吸貓救台灣，我有這樣的貓你沒有！」炫耀意味十分濃厚！

汪汪被撸的影片很快就吸引超過1萬名網友按讚分享，不少人紛紛笑說：「肥滋滋的，超可愛的」、「炫耀文無誤」、「是假的啦……電動的啦！」、「別的家的貓總是不會讓人失望」、「說……你到底給牠吃了什麼？不管給牠吃了什麼，可以送我一點嘛，拜託~」、「男男這樣好嗎XD」、「一定是被點穴了」、「羨慕啊……我家的這樣搞會見血」、「太煽情了，我要檢舉，哼（其實羨慕不已啊）」。（編輯：陳珮瑜）

