影／拉開神桌抽屜驚見「虎皮蛋糕」　網笑：有外送嗎？

老闆接受外送訂單嗎？住在小琉球的網友鄭吉富日前分享了一段影片，這天家人拉開神桌抽屜，沒想到竟然有一條「虎皮蛋糕」在裡面躺好好地將整個抽屜都塞滿，原來是橘貓「阿橘」跳進抽屜裡睡覺，讓鄭先生忍不住笑說：「最新鮮剛出爐的虎皮蛋糕，有需要可預訂喔！」。

鄭先生受訪時表示阿橘是一隻個性非常溫和的貓咪，原本牠是浪浪，某天女兒在路上遇到牠，牠就一路尾隨女兒回家，後來因為牠被附近地域性強的浪貓攻擊肚子受傷，鄭先生一家人決定收編帶牠到獸醫院就醫。阿橘個性沉穩又愛撒嬌，雖然有一點愛吃，肚子餓時會直接在人腳邊狂蹭，吃飽後就拍拍屁股閃人，但依然維持4.7公斤的好身材，因此被鄭先生笑說牠是「10隻橘貓9隻胖，牠是唯一不胖的那一隻！」。

至於怎麼發現阿橘躲在神桌抽屜裡？鄭先生表示有一次全家人找不到牠，喊了半天只有聽見鈴鐺聲卻不見貓影，後來看見牠從神桌跳下來，這才發現牠從神桌底下的空隙跳到抽屜裡睡覺，之後就常常發現牠在那裏。鄭先生笑說也許阿橘想要「私人空間」不被打擾，加上全家人都非常寵牠，阿橘也只會偷喝神明的供茶並不會亂玩香灰，因此就隨牠自由。這天家人把抽屜拉開，只見阿橘頭也不回地一臉愛睏，而家人看牠把抽屜塞滿的模樣忍不住拍了拍屁屁，紮實飽滿的聲音讓鄭先生笑說這是「剛出爐的虎皮蛋糕」！

阿橘的影片分享到貓咪社團後，許多網友看了都紛紛笑說：「真的是虎皮蛋糕欸」、「老闆切片怎麼賣？」、「可以外送嗎？」、「神桌牌虎皮蛋糕，品質有保證」、「神明桌放香的抽屜吧？原來貓是一炷香的長度」、「怎麼進去的？」現在快來一起看看這段影片吧！

