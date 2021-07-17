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毛孩日常

虎斑貓擠進80公分長形紙箱　網笑：真是一「條」貓！

文 : 寵毛網

你會用什麼單位來形容貓咪？日本有一位推主養了一隻一歲多的虎斑貓「虎太郎」，日前目睹牠鑽進一紙箱裡睡覺，只是推主看著看著突然覺得有一點搞笑，因為虎太郎窩的地方是一80×18公分的長形紙箱，牠塞好塞滿的模樣看起來就像是「一條虎皮蛋糕」！

虎斑貓擠進長形紙箱　網一看笑翻：這條虎皮蛋糕怎麼賣？

日本一名推主養了一隻一歲多的虎斑貓「虎太郎」。（圖／twitter @kotaromonmon）

推主@kotaromonmon在2019年10月撿到虎太郎時牠才一個月大左右，當時是颱風過後，推主在停車場發現牠時眼睛感染嚴重幾乎睜不開，立刻帶牠到醫院治療後就順勢收編帶回家。沒想到才過7個月虎太郎根本光速成長，變成一隻漂亮又健康的貓咪。日前推主買了一電器用品，包裝的紙箱足足有80公分長、18公分寬，沒想到虎太郎竟然窩在裡面剛剛好，畫面看起來就像是盒子裡裝著一整條「虎皮蛋糕」！

虎斑貓擠進長形紙箱　網一看笑翻：這條虎皮蛋糕怎麼賣？

推主剛撿到虎太郎時，牠因為生病眼睛受到嚴重感染，幾乎快要睜不開。（圖／twitter @kotaromonmon）

虎斑貓擠進長形紙箱　網一看笑翻：這條虎皮蛋糕怎麼賣？

幸好在推主細心照顧之下，牠不但恢復健康，而且快速地長大。（圖／twitter @kotaromonmon）

虎斑貓擠進長形紙箱　網一看笑翻：這條虎皮蛋糕怎麼賣？

日前推主買了3C用品，虎太郎看見這80公分長型的紙箱很喜歡，立刻鑽進去躺好躺滿，讓推主忍不住笑說原來牠有80公分長！（圖／twitter @kotaromonmon）

虎斑貓擠進長形紙箱　網一看笑翻：這條虎皮蛋糕怎麼賣？

推主P圖將虎太郎化身高級「虎皮鮭魚禮盒」！（圖／twitter @kotaromonmon）

推主將虎太郎的片分享在網路短短一星期竟然累積將近36萬人次按讚，許多網友笑說：「這一條虎皮蛋糕怎麼賣？」、「好長的一條貓咪」、「液體的形狀取決於容器」、「你懂什麼，爺就是喜歡這麼狹窄的」、「也太剛剛好！」、「盒子是量身訂做的嗎？」、「這其實是一條加長版海參吐司」。

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