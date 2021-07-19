浪貓街頭找食被困「垃圾桶」　掙扎呼救引屋主救援！

七月中時，紐約布朗克斯一戶人家聽到門外走廊有小貓叫聲，上前查看後，發現是一隻小小的三花貓，牠被困在回收箱中爬不出來，不停左爬右跳地嚎叫、掙扎，希望有人能來幫幫牠！

屋主猜測這隻小三花應是感到飢餓，爬進垃圾桶中翻找食物，不甚錯估高度而爬不出來。將牠抱出後他們立刻與民營救援機構Little Wanderers NYC聯繫，人員很快將牠接走並安置在「蘇西（Suzy）」家做中途，全家都很歡迎小貓的到來，家庭成員中的9歲小朋友還幫小三花取名「安吉莉卡（Angelica）」。

蘇西發現安吉莉卡脖子上有道傷口，推測是牠飢餓找食物時，被外頭的金屬罐所割傷，只有5、6週大的牠急需營養，蘇西準備舒適暖窩和美味食物，就想讓牠能盡快融入這個家。

在中途家庭悉心調養下，安吉莉卡脫離了營養不足的瘦弱模樣，本身活潑的性格漸漸展露出來，小三花常常在吃飽喝足後，躺在地毯上如蟲子一般滾來滾去睡覺；牠對於中途家庭中的人類也頗有好感，喜歡將牠的小爪子放在人類的膝蓋上撒嬌，或是靠在身邊呼呼大睡。安吉莉卡現在正於蘇西一家的幫助下，學習如何當一隻家貓，相信不久之後，牠便能順利畢業、找到永遠的家。