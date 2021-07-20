橘白貓從小就愛抱沙發　爸笑：我還以為牠是無尾熊！

怎麼這麼可愛啦！網友周恒泰幾個月前接手朋友送的一隻小公貓，原本是狗控的他以為貓很孤僻，沒想到養了「小橘子」後發現牠不僅愛撒嬌，而且還喜歡抱著沙發，讓周先生忍不住笑說：「原來牠是隻貓，我還以為是無尾熊呢？」。

住在新北市新莊地區的周先生表示，小橘子目前四個月，是朋友送給他飼養的，以前自己是個狗控，認為貓咪孤僻又不親人，某次住外地的女兒帶一隻虎斑貓回家，當下發現原來貓咪有一種說不上來的迷人之處，後來朋友送他一隻橘白小公貓，這才開啟了他的貓奴之路。小橘子個性黏人調皮又貪吃，不僅不怕陌生人，還很喜歡在別人做事時待在一旁「監工」，每天早上5點多肚子餓時，就會站在他面前用鼻子輕觸他的鼻子，並且大聲呼嚕叫他起床放飯，還會趴在餐桌上陪自己的母親追劇，目前已經是家裡地位最高的「大人物」！

由於小橘子正值活潑好動的年紀，有時趁周先生講電話時，突然跳上來輕咬他的手後一溜煙跑掉，然後又趁其不備時衝過來，搞得周先生哭笑不得、得一邊講電話一邊接受牠的小屁孩行為。而牠最喜歡做的事就是抱著沙發椅背，有時當一隻懶洋洋的「無尾熊」，有時候又好奇地觀察四周，讓周先生忍不住分享在貓咪社團並且寫下：「我家橘子從出生就喜歡抱沙發，原來牠是隻貓，我還以為是無尾熊呢？」。

周先生也補充，小橘子徹底改變了他對貓咪的想法，讓他現在每一天都過得很有趣，常常什麼事第一個想到的都是牠，也甘願為牠買最好吃的罐頭，甚至為牠裝全新冷氣，就是要將牠捧在手心呵護！小橘子的照片立刻吸引超過2萬名網友按讚分享，許多人忍不住笑說：「可愛到很過份」、「我家的是抓咬沙發」、「原來不是只有我家的貓愛抱沙發」、「這樣應該很速西……每次看到牠們這樣趴，我也想試試」、「感覺很像樹懶」、「牠可能上輩子真的是無尾熊」。