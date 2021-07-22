被打後小貓裝兇表情「卻超怕」 網讚：寶寶很棒了！

這就是正港又奶又兇的小貓咪啊！韓國一名網友在五月底時帶新成員「Woody」回家，仍處幼貓階段的牠見到家裡的老大布偶貓「Namu」，背部毛髮立刻像劍齒龍般根根立起，試圖壯大自己的威嚴，可下秒卻破功、「ㄙㄨㄥˊ」態盡出，一起來看看吧！

網友將新貓帶回家後立刻將兩隻隔離開來，一方面為顧及舊貓Namu的情緒，也讓初來乍到的Woody能循序漸進地熟悉環境，待兩隻漸漸知道家裡有彼此的存在，便放寬到用洞洞柵欄作接觸。

隨後奴才將小貓抱進有Namu的這一側嘗試接觸，果不其然Woody瞬間炸毛！被打一掌後小貓並不示弱，站起身使身形張大，還舉起象徵「自尊」的小拳頭，彷彿強撐著說：「我不怕你……你不要過來！（抖）」。

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Woody最後抱著柵欄求救，讓奴才在旁感到非常好笑，但鑑於當時牠們兩隻每次嘗試接觸都吵架，這次結束後還是回到全面隔離的階段，讓新、舊貓接納彼此的路，需要奴才用耐心慢慢走啊！網友則被兩隻貓咪的高顏值吸引：「都長得好好！！」、「奴才加油！讓牠們慢慢適應，總有一天會成功」、「小Woody站起來的樣子好兇好萌好可愛！」、「大貓一臉：『打你一下怎麼了嗎？』XD」。

經過不懈的嘗試，小Woody和Namu終於可以和平地相處了！