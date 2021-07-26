影／貪玩母貓叼奶貓請大狗顧　牠一臉無奈：當我托兒所？

當媽媽是很累人的！網友Yun Jung Chung家裡原本有一隻黃金獵犬「秘魯」與四隻貓咪，日前唯一的母貓「BB」生下寶寶後，竟然因為貪玩而將奶貓叼到秘魯身上「強迫托嬰」，而狗狗一臉無奈的模樣彷彿在說：「當我是托兒所嗎？」。

Yung Jung Chung受訪時表示狗狗秘魯目前兩歲多，個性溫柔脾氣又好，一年多前撿到當時還小的BB與手足「嘎嘎」時，兩隻貓就一直黏著秘魯，在牠的照顧之下長大。平時BB、嘎嘎以及另外兩隻公貓「金牌」與「Sake」都很喜歡跟秘魯玩耍，尤其是BB最愛欺負秘魯，卻也跟牠感情最要好。

日前BB不小心懷孕生下兩隻小奶貓，由於不知道貓爸到底是誰，而且三隻公貓總是亂撥小貓，只好將「貓爸候選人」全部與小貓隔離，殊不知必須「一打二」的BB很貪玩，常常將小貓叼給秘魯後想去找其他貓玩耍。日前Yung Jung Chung正在看電視，突然聽見秘魯身邊有貓叫聲，這才發現原來BB又把奶貓叼給狗狗，她對BB說：「自己的小孩自己顧！」沒想到BB只是對她喵幾聲後就溜去玩，留下一臉無奈的秘魯彷彿在說：「又把我當托兒所了！」。

Yung Jung Chung笑說幸好「秘魯奶爸」很貼心，只要小貓一叫牠就會趕緊過去舔小貓，也經常任由小貓在身上爬來爬去，而目前三隻公貓也已經節育，目前正在考慮是否要送養奶貓或是留下來飼養。BB「托嬰」的影片分享在貓咪社團後，許多網友都笑說：「金金變成現成奶爸」、「貓：兄弟幫忙顧一下，老娘睡一會」、「真的是貓狗一家親」、「這貓貓懂托嬰」、「一定是母貓覺得安全才叼過去」、「半路認乾爹」現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

