推主分享自家虎斑貓「變臉照」　網笑翻：怎麼養的？

這「脖圍養成記」究竟是如何練成的？日本一名住在京都的推主日前分享貓咪一年之間的對比照，只見這隻叫做「Arai（あらい）」的虎斑貓將近一年前還擁有V型臉，殊不知一年後牠不僅變成「包子臉」，甚至連脖子都看不見，網友忍不住笑說：「這腮幫子到底怎麼養成的？」。

推主@allian7在將近一年前領養了當時只有1歲半的Arai，當時牠身材苗條，臉部表情看起來頗為稚嫩，沒想到推主養了快一年後，突然發現牠「迅速膨脹」，不僅腰圍大了一圈，甚至連整顆貓頭都「變形」，從原先的小V臉變成「包子臉」，腮幫子嚴重「橫向發展」，還流露出一股大叔氣息，讓推主忍不住分享Arai這一年來的對比照！

網友看了照片都紛紛笑噴表示：「尖臉變圓臉了」、「嘴邊肉怎麼養的？好厲害」、「這確定是同一隻貓嗎？也差太多！」、「這一年發生什麼事？」、「那張臉看起來很好捏！」。