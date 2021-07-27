貓咪打翻飲料竟出「肉球」堵住吸管　媽笑翻：完美止漏！

這孩子有前途！住在高雄的網友沛沛養了一隻1歲美短母貓「小櫻桃」，這天牠不小心打翻放在地板上的飲料杯，眼見裡面的紅茶不停從吸管漏出來，牠竟然突發奇想伸出肉球塞住吸管口，馬上阻止紅茶繼續流出來，馬麻看了忍不住笑說：「止漏成功！」。

沛沛馬麻受訪時表示會飼養小櫻桃是因為當初與先生想要養貓，剛好朋友家的美短生了一窩小貓，便與對方結緣帶回小櫻桃，當時牠只有3個月大，一開始到家時很害怕又緊張，總是躲在貓砂盆不出來，兩天後習慣新家就開始活蹦亂跳、四處探險，雖然個性外向但從不亂搗蛋。小櫻桃生性黏人，從小就熱衷在把拔壯碩的手臂上走來走去，也喜歡在浴室以及廚房盯著馬麻一舉一動，像個小跟屁蟲一樣看著家人做任何事。

日前小櫻桃看見地上放了一杯未喝完的紅茶手搖杯，平時不會亂撥東西的牠不知為何突然用力一拍就將飲料打翻，牠看見紅茶從吸管流出來灑了一地，竟然伸手以「肉球」抵住吸管洞口，完美地止漏！而沛沛馬麻看到這一幕忍不住趕緊拍下來，並且寫下：「這孩子厲害！牠專屬鏟屎官是個防水抓漏工程老闆，偶然發現主子竟也學到精髓，止漏成功！」。

小櫻桃「防水抓漏」的照片分享在貓咪社團短短一星期就已吸引超過2.6萬人次按讚狂分享，許多網友都紛紛笑說：「水電工貓貓」、「身為抓漏同行，我給這隻喵100分」、「首先這一定牠用倒的XD」、「貓貓做事，貓貓當」、「好聰明的貓咪」、「這年頭連貓都要有第二專長了」。