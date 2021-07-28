怕爆！垂耳兔剪指甲皮皮剉　網笑：變無影腳了！

孩子你也抖得太誇張！日本一名推主養了一隻灰色垂耳兔，這天牠到獸醫院剪指甲，沒想到牠實在太緊張，不僅發抖「皮皮剉」，連兩隻小手手與小腳也不自覺高速狂抖，網友看了都笑說：「快變無影腳了！」。

許多毛小孩都討厭洗澡或是剪指甲，往往飼主做這些事情時都像打仗一樣，搞得人與毛孩都身心俱疲，不過為了身體健康，定期清潔還是必要的。對兔子來說，大約每3到4個星期就需要修剪指甲，而日本這名推主@shelachannel因為不熟悉操作，這天帶著自家兔兔「Choko（ちょこ）」讓獸醫師剪指甲，只見牠仰躺在醫護人員的大腿上，兩隻小短手被緊緊架住，而獸醫師仔細地替牠修剪腳趾甲時，牠竟然不自覺抖起手手與後腳，速度之快加上牠一臉「生無可戀」的眼神，彷彿在內心吶喊：「拜託快結束放我走啊！」。

網友看了影片都紛紛笑說：「太可愛了那個腿腿」、「緊張到模糊」、「這是無影腳吧」、「兔兔：當時我害怕極了」現在一起來看看這段影片吧！