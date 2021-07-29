扁臉貓吐舌卻能「演繹多樣表情」　網讚：又可愛又邪惡！

這張臉越看越有趣！國外網友養了一隻四歲的異國短毛貓（Exotic Shorthair），擁有黑扁臉的牠時常將舌頭掛在嘴邊，表情依臉部的些微不同，使牠情緒看起來豐富有趣，有可愛的一面、也有邪惡懾人的面貌，來體驗一下牠的魅力吧！

這隻俏皮的貓咪叫「Ikiru」，日文語意為生命及生活，取自日本導演黑澤明1952年的電影《生之慾（生きる）》，Ikiru個性頑皮，奴才常常戲稱牠為「惡作劇製造者」。照片中看到牠常常將舌頭露出來，常人都會有個簡單的疑惑：「牠無時無刻都這樣掛著舌頭嗎？」，奴才則澄清，其實平常牠會收起來，但只要牠有什麼鬼點子或看到鏡頭時，牠就會自動擺出這個表情，非常鬼靈精怪！

同樣的一組吐舌表情，Ikiru卻能演繹出多樣化的情緒。

極具個人特色的Ikiru也是一名小小網紅，在Instagram有高達18.3萬個追蹤者，奴才甚至用心地設計專屬牠的個人主頁，連常見Q＆A的環節都有呢！粉絲們紛紛在貼文下頭表示自己的喜愛：「超可愛的貓貓！！」、「牠的可愛中有帶點邪惡氛圍！」、「太喜歡這ㄎㄧㄤ樣了」、「想幫牠畫肖像畫！」。