橘貓為讓奴才起床竟「彈髮圈」　網笑：以後不敢賴床了！

這招也太絕了！日本一名推主兼漫畫家養了兩隻可愛的橘貓，本來以為從此能與貓咪過上幸福快樂的生活，期待每天能被牠們輕聲喚醒，殊不知夢想總是與現實相差甚遠，而網友一看到照片都紛紛笑說：「叫奴才起床的永遠都不會是夢想！」。

原來這名推主養了一對橘貓，分別是4歲的「Yachi」與1歲的「Chiyo」，正值活潑好動年紀的牠們經常趁奴才打電腦時在一旁干擾，逼得推主不得不在桌上放籃子「收納」貓咪，而牠們也很懂得如何向奴才求關注。這天年紀較小的Chiyo趁著奴才還在賴床，跳到床上叫她準備起床放飯，原本奴才夢寐以求的會是個溫馨又甜蜜的方式，殊不知Chiyo竟然咬起奴才手腕上的髮圈，並且用力拉扯，讓奴才不得不立刻「驚醒」！

推主將這個「獨特的疼痛鬧鐘」照片分享在網路上，短短一星期就累積超過12.3萬人次按讚分享，網友們看了都忍不住笑說：「天吶！鬆口的瞬間一定很痛」、「就說不能餓到橘貓」、「根本往死裡拉扯」、「這種叫人起床的方式太逼人了啦」、「貓：再給朕睡啊！」、「都幾點了還不起床伺候主子」、「以後不敢賴床了」。