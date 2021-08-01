賓士貓躺烘衣機　露單手町奴才：要上車嗎？

這姿勢也太帥氣了！日本北九州地區一名推主養了一隻賓士貓「Mugi」，這天推主經過烘衣機時覺得哪裡怪怪的，仔細一看發現Mugi不知何時溜到裡面趴好並露出一手臂，眼神彷彿在對推主說：「要搭便車嗎？」。

看起來帥氣十足的賓士貓Mugi其實是一隻不折不扣的一歲母貓，平時表情很多的牠喜歡到處躺。這天推主經過烘衣機旁時，注意到自己忘記關上蓋子，但總覺得哪裡怪怪的，仔細一看發現Mugi不知何時跳進烘衣機裡躺好，身體稍微向外探出、露出穿著白襪的黑色手臂，看起來就好像在「搭車」一樣，而且牠露出的眼神也彷彿在對推主說：「要搭便車嗎？」讓推主整個哭笑不得！

Mugi的照片在短短五天內就吸引超過15.8萬人次按讚，另外也被分享到「我只是想認真點」社團，許多網友都紛紛笑說：「沒時間解釋了，快上車」、「貓：小姐，有興趣兜個風嗎？」、「說明書上沒有說洗衣機不能洗貓，這顯然是廠商的疏失（誤）XD」、「這是在帥幾點的啦？」、「不愧是賓士」、「太空艙的概念？」在這裡還是提醒一下，為了主子們的安全，大家使用完電器產品記得將蓋子關好，以免發生意外喔！