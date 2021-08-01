想媽小獵豹開口竟似「小鳥啾啾」　網讚：萌到不行！

這聲音誰受的了？日本千葉市動物園的獵豹媽媽「祖拉亞（Zuraya）」在一個多月前誕下6隻小獵豹，可愛呆萌的模樣非常吸引人，動物園時常將近況分享在Twitter上，其中一篇影片便向大家展示了小奶豹們呼喊媽媽的聲音，不開口不知道，原來牠們的聲音竟跟小鳥一模一樣！

影片中能看見六隻小獵豹炯炯有神地坐在地上，因為獵豹媽媽沒有待在身邊，牠們眼睛時不時盯著鏡頭，神色稍微有些緊張、不自在，也許是想媽媽了，不一會兒小奶豹們對著鏡頭開口，一連串「啾啾聲」傾瀉而出，彷彿不停在抗議：「媽媽呢？偶們要馬麻！」。

小獵豹們非常喜歡媽媽，有一隻還在幫祖拉亞清理臉頰呢！

可愛歸可愛，頑皮時卻也非常令人頭疼！小奶豹們時常會自己舉辦運動會，在媽媽身邊橫衝直撞，跑動過程中不停在祖拉亞身上踏來踏去，看起來真是有點痛啊！網友們對可愛的小獵豹非常喜歡，對於牠們令人有些意外的「啾啾啾」叫聲，網友們也回覆：、「光聽聲音以為來到鳥園！」、「原來獵豹小時後是鳥啊～」、「好像運動鞋在地板上磨擦的聲音！」、「好可愛的春春合唱」、「每隻都面向鏡頭實在太神奇了！」。