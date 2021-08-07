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毛孩日常

調皮貓想偷打約克夏　竟從椅子下伸手襲擊：94要打你！

文 : 寵毛網

貓咪就是一種很故意的生物！國外一名女子養了一隻約克夏「Lola蘿拉」，日前她從收容所帶回一隻灰白貓「Sly史萊」，原本期望這對姊弟能好好相處，沒想到這天被她目睹史萊偷襲蘿拉的經過，網友看了全笑翻表示：「這是真的『躲貓貓』！」。

狡猾貓試圖偷打汪星人　竟從下方襲擊：嘿嘿你看不到我！

這天貓咪「史萊」發現狗狗姊姊「蘿拉」躺在沙發上，忍不住想要捉弄牠！（圖／tik tok帳號sylvesterandlola）

影音帳號@sylvesterandlola的主人表示，家裡12年來原本只有飼養蘿拉，日前收編了灰白長毛浪貓史萊，史萊非常愛向奴才撒嬌，也喜歡跟人類依偎在一起，唯獨喜歡鬧姊姊蘿拉，總是故意拍打蘿拉想跟牠玩。這天史萊發現蘿拉與把拔一起躺在沙發上，史萊鬼鬼祟祟地先從椅墊下觀察蘿拉，發現牠似乎沒有睡著，便從另一邊伸出毛毛手偷拍蘿拉的手，以為蘿拉沒有發現自己，殊不知蘿拉早已看見牠的小手手，而牠調皮搗蛋的行徑也被一旁的馬麻全部錄了下來！

狡猾貓試圖偷打汪星人　竟從下方襲擊：嘿嘿你看不到我！

史萊：看我伸手……（圖／tik tok帳號sylvesterandlola）

狡猾貓試圖偷打汪星人　竟從下方襲擊：嘿嘿你看不到我！

史萊：角度不太對！（圖／tik tok帳號sylvesterandlola）

狡猾貓試圖偷打汪星人　竟從下方襲擊：嘿嘿你看不到我！

史萊：（縮頭）差一點就被發現惹！（圖／tik tok帳號sylvesterandlola）

狡猾貓試圖偷打汪星人　竟從下方襲擊：嘿嘿你看不到我！

史萊：換這邊看看！（圖／tik tok帳號sylvesterandlola）

狡猾貓試圖偷打汪星人　竟從下方襲擊：嘿嘿你看不到我！

史萊：打到姊姊惹，哈哈哈！（圖／tik tok帳號sylvesterandlola）

史萊偷襲的影片分享到影音平台才將近三個月，就已累積超過1340萬人次觀看，許多網友都笑說：「這就是躲貓貓的由來」、「貓咪真的是一種很惹小的生物」、「這支貓真的很狡猾」、「這就是我喜歡貓的原因」、「貓：你看不見我、你看不見我、打到你惹！」現在一起來看這段影片吧！

@sylvesterandlola##LoveMeMode ##RefundGlowUp ##fypシ ##foryoupage♬ original sound – Sylvester and Lola


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