貓不見好心急　媽見鍋子出現「毛食材」笑：颱風天加菜？

住在新北三重地區的網友洛洛在大約一個月前領養了一隻小貓「浦浦」，日前颱風將至她遍尋不著愛貓的身影，突然在鍋子裡發現不尋常的動靜，仔細一看她忍不住笑說：「颱風天有備糧了」原來是調皮的浦浦把鍋子當床啦！

洛洛受訪時表示，浦浦目前2.5個月大，是朋友家附近浪貓生的小母貓，大約一個月前才從台中接回來，因為彼此都還在適應，加上目前洛洛在家上班，只覺得牠是一隻活潑又親人的小貓，會窩在大腿上陪自己工作，最喜歡玩衛生紙團，也常常玩到一半突然「斷電」呼呼大睡。洛洛家裡原本已有一隻6歲黑白貓姊姊「Support」，一開始姊姊常常對妹妹哈氣，不過小屁孩浦浦總是伸手碰姊姊求關注，常常與牠互相追逐，漸漸地兩隻貓已經可以近距離相處。

好動的浦浦不只喜歡「調戲」姊姊，還喜歡鑽進電腦椅的隙縫裡，讓洛洛笑說等到哪一天牠長大到卡住，一定要錄下這經典畫面。日前因為颱風天將至，洛洛發現頑皮的浦浦很久沒有動靜，也沒在貓窩睡覺，因此四處尋找牠的蹤影，突然眼角瞥見冰箱上的鍋子裡有「毛毛的」東西，才發現浦浦竟然睡在裡面！洛洛把浦浦從鍋子抱出來，沒想到牠不肯、馬上又跑回去睡，洛洛當下覺得太搞笑了，索性就直接「連鍋帶貓」拿起來拍照，還忍不住表示：「我的颱風天備糧」！

洛洛將浦浦的照片分享在貓咪社團，立刻引起許多網友留言：「建議三杯」、「颱風天加菜」、「養貓千日，用在一時」、「快吸牠」、「您的食材已上線」、「今晚我想來點貓貓火鍋」、「記得要拋鍋翻面」。（編輯：陳珮瑜）