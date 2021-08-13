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毛孩日常

奴才離家多日飛奔回家看貓咪　主子卻冷眼相待：回來囉！

文 : 寵毛網

相信不少奴才都有過這類的經驗，出門在外思思念念的總是家裡的主子，就算出去旅行也會想早一點回家看看貓咪。日本就有一名推主離家幾天後滿心歡喜地飛奔回家，沒想到見到主子的反應讓他心都碎了！

爸離家4天滿心歡喜飛奔回家　貓的反應讓他心碎了！

推主家裡養了三隻貓咪，分別是「蘭丸（前）」、「南天（左後）」與「小福（右後）」。（圖／twitter帳號nekolabo1）

爸離家4天滿心歡喜飛奔回家　貓的反應讓他心碎了！

平時三隻貓咪跟先生感情很要好，經常黏在一起。（圖／twitter帳號nekolabo1）

推主@nekolabo1家裡養了三隻貓咪「蘭丸（蘭丸くん）」、「南天（南天ちゃん）」與「小福（福ちゃんと）」，這天推主的先生因為有事要離家4到5天，當他滿心歡喜地提早飛奔回家，原以為會受到愛貓們的熱情迎接，殊不知沒有貓咪到玄關迎接，甚至當小福與南天看見把拔時，也只是面無表情地坐在籠子裡，一臉冷淡的模樣彷彿在表示：「喔，奴才回來啦！」完全沒有先生腦海想像中的貓咪熱情上前磨蹭討摸摸的的畫面啊！

爸離家4天滿心歡喜飛奔回家　貓的反應讓他心碎了！

日前推主的先生離家4天，滿心期待飛奔回家看貓咪，原以為會受到貓咪們熱情迎接，卻沒想到竟然被冷眼對待……（圖／twitter帳號nekolabo1）

爸離家4天滿心歡喜飛奔回家　貓的反應讓他心碎了！

南天&小福：回來囉？快去鏟屎吧！（圖／twitter帳號nekolabo1）

爸離家4天滿心歡喜飛奔回家　貓的反應讓他心碎了！

蘭丸：他是誰？為什麼有陌生人抱我？（圖／twitter帳號nekolabo1）

推主笑說當時先生心碎了一地，連背影都看得出濃濃的憂鬱，後來先生抱起蘭丸，牠的反應更直接，一臉不知該如何是好的表情彷彿被陌生人抱著一樣！推主笑說平常三隻貓總是黏在先生身上，沒想到這次離家多天貓咪全都變了心，讓滿心期待的先生很受傷！網友看了都笑說：「喔，僕人回來了，跪安吧！」、「貓的眼神太好笑了」、「奴才的心碎一地」。

幸好沒多久主子們想起這是平時最愛的把拔，就趕緊黏緊緊跟上囉！

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