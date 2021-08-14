奴才下樓驚見樓梯「毛陷阱」　大嘆：貓太騷擾人！

這還讓不讓人好好下樓？日本一名多貓家庭的奴才某天在網路上抱怨，平時在家很容易受到貓咪的「陷阱騷擾」，網友一看照片全都笑說：「完全能了解推主的心情」，究竟發生什麼事呢？

推特帳號＠nekodorei50是一名多貓家庭的奴才，目前與52隻貓咪一起生活，幾乎走到哪裡都能遇見貓咪，更不用說走在家裡很可能都會不小心踩到貓。這天推主準備從2樓走到1樓時，突然發現狹窄的樓梯上有三隻貓咪正在納涼，而且方向一致、巧妙地橫躺在階梯上一動也不動，更尤其是其中一隻虎斑貓與黑貓分別霸占連續兩層階梯，讓推主走也不是、跨也危險，儼然就是一個大型的陷阱意圖使人摔落，只好拍下來分享在網路上讓大家評評理，並寫下：「被貓徹底騷擾！」。

不少網友看了照片都忍不住笑說：「看來是魔王關卡」、「一步之遙的微妙善意」、「左邊還有一點點空間，但要小心別踩到貓」、「意圖使人從樓梯上跌落的陷阱」、「這就是身為多貓家庭的困擾，走路都會踩到貓」、「只好走一層，吸一層了」。