貓奴使出超狂「妙招」輕鬆替主子剪指甲　網笑：不痠嗎？

為了能替主子剪指甲，貓奴們真是各種招式盡出啊！國外一名飼主日前分享一段影片引起廣大網友熱議，原來這天她替貓咪剪指甲，為了避免貓咪亂抓亂動，她竟然學母貓「這動作」，網友看了全甘拜下風表示：「太強了！」。

影片一開始只見一隻名叫「Haze」的虎斑貓坐在女主人的大腿上，馬麻動作迅速地替牠一一修剪後腳趾甲，而貓咪就這樣乖乖地一動也不動。但是仔細一看原來是馬麻學母貓「叼」著Haze的脖子，而貓咪只要一被抓脖子就不會亂動，讓馬麻驚訝地表示：「這是我有史以來剪過最快的一次！」同時她也表示過去每一次幫Haze剪指甲雙手總是傷痕累累，一次偶然在網路上看到有人這樣學母貓叼小貓，便依樣畫葫蘆學了起來，雖然滿嘴都是貓毛但成效卻意外地非常好！

Haze的影片在短短10天就已累積超過1190萬人次觀看，不少網友都笑說：「太神了，這招學起來」、「嘴巴不痠嗎？」、「原來我不寂寞」、「這樣剪完之後奴才都要吞化毛膏了」這邊提醒一下雖然母貓在貓咪小時候會叼著後頸移動，但不是每一隻貓咪都吃這一套，成貓也因體型關係反而容易造成不適，因此這名飼主特別用大腿頂著貓咪的屁股就是要避免牠受傷，大家還是盡量用正常方式替主子剪指甲喔，現在一起來看看這段影片吧！

原始影片：https://bit.ly/3y8P5bp