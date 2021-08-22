「37度高溫」小貓無助藏車底　脫水加飢餓讓牠全身無力！

這真的太危險了！八月初時美國加利福尼亞州聖費爾南多谷（San Fernando Valley）的一位市民，在某工業用地的汽車底下發現一隻幼貓，當時天氣溫度高達攝氏37.7度（華氏100度），小貓狀況看起來昏昏沉沉，非常危險！

小貓被發現時全身被沾滿泥土、跳蚤和螞蟻，且當時氣溫正高達攝氏37.7度，躲到車下可能就是為了抵擋毒辣太陽的照射，但這高溫使得地面也燙如鐵板，對於一隻體弱、飢餓又脫水的小貓來說，長時間待在那肯定活不下去，於是市民趕緊通知貓咪救援團體Alley Cat Rescue將小貓帶離這惡劣的環境。

小貓被帶回照顧的第一件事情就是清除身上的跳蚤和螞蟻，虛弱又脫水的牠甚至無法自己抓住奶瓶進食，好在經過志工耐心的安撫及擁抱，小貓漸漸瞭解自己在安全的地方，對生命的希望重新燃起，拼命地從奶瓶中洗吮營養，志工們也訂好鬧鐘，每兩個小時摸黑起來餵食，絕對不讓牠餓到！

小貓被取名叫楊柳（Willow），楊柳雖然生在野外，卻很快適應了室內生活，楊柳的胃口越變越大，體重和力量也穩定上升，對人類也變得非常親熱，每次餵食後都會依偎在志工手中，享受這一刻的溫暖與愛。

楊柳現在剛滿一個月大，已經成為一隻擁有可愛呼嚕聲的黏人貓，牠會仰面躺在志工腿上揮舞自己的小爪子，試圖抓住眼前的任何東西，也祝願牠未來都健健康康，過著幸福美滿的每一天！