橘貓吸木天蓼後「動都不動」　奴才心慌卻惹網友爆笑：正在嗨！

這真的是嗨翻了喔！台灣網友堂主家的貓咪某天吸完木天蓼果乾後，不停翻滾、蠕動加發抖，最後像被按了關機鍵般瞬間動都不動20分鐘，奴才見狀擔心地上網詢問解決辦法，結果網友看到後全部笑翻說：「牠在飛啦！」。

貓貓的名字叫韭黃，某天奴才心血來潮丟顆木天蓼果乾給牠玩，沒想到這一顆威力宛如原子彈，韭黃立刻開始不停地翻滾、蠕動、捲曲、和發抖，正面看臉發現牠甚至還翻出個大白眼，然後電光石火之間，原本激烈的顫抖瞬間恢復平靜，韭黃像灘爛泥般趴在地上動都不動，就這樣維持了20分鐘！

奴才擔心地將這個情況發上社團，想知道自己能為牠做些什麼，沒想到網友看後紛紛笑翻，解釋說：「是這批很純啦！」、「牠在飛」、「貓：我嗨一下不行嗎你吵我幹嘛？！」、「這種體型的貓，只要開罐罐就會秒醒跑來了」、「不管牠吃什麼，給我來一點，我需要20分鐘的安靜！」。奴才後來接納了網友的意見，深夜忍痛打開罐頭嘗試，果然這隻「貓界洪金寶」一聽到悅耳的開罐聲，立刻扭腰擺尾地跳了起來！可喜可賀！

而現在看起來幸福美滿的韭黃，其實是三年前被奴才搶救回來的，當時前飼主將韭黃用繩子栓在屋外鐵籠中飼養，可鐵籠敞開，任何生物都可自由進出，某天便有一隻狗闖了進去，大力地傷害被捆住的韭黃，奴才受訪時還餘悸猶存：「真的很可怕，被咬還跑不掉！」堂主見到後趕緊將貓咪送醫，也跟前飼主商量將貓轉讓給自己飼養，至少給韭黃一個更安全的生活環境，好在前飼主並沒有堅持，韭黃正式開始了自己的幸福貓生。