自戀橘貓狂照鏡子半小時　網笑：帥到分手！

怎麼有這麼帥的貓咪！住在台北的網友Wayne Liu家中養了四隻貓咪，這天其中一隻長毛橘貓「奶油獅」站在鏡子前看著自己足足有半個小時，似乎迷戀上鏡中的自己，讓網友看了都忍不住笑說：「被自己給帥到了！」。

Wayne受訪時表示奶油獅是5年前在花蓮一果菜市場的箱子裡撿到的小公貓，當時牠才1個月大，眼睛感染加上營養不良，因此趕緊帶回家照顧。奶油獅個性雖然溫柔但是也很執著，只愛吃自己喜歡的乾乾品牌口味，就算沒有罐頭也無所謂，但是沒有給小餅乾就會生氣。雖然對美食有一定的堅持，不過牠與家中排行老二的賓士貓「麻糬太郎」以及老么「奶油虎」感情還不錯，會常常替大家理毛，還喜歡睡在奴才的頭上，怪癖是偶爾會對物品噴射「肛門腺」，讓獸醫師嘖嘖稱奇，因此Wayne還笑聲自己是「奶油獅噴射肛門腺牠爹」！

日前奶油獅發現櫃子上有一面鏡子，路過時發現鏡中竟然有一隻帥氣的橘貓，牠立刻站在鏡子前看了許久，似乎對鏡子中的自己非常著迷，就算奴才叫牠也不理，就這樣站了半個多小時！Wayne將牠的模樣拍下來分享在貓咪社團，果然吸引超過3.9萬名網友按讚，不少人紛紛笑說：「被自己帥到」、「太帥了，無法移開視線」、「貓：噢God，我怎麼可以帥得這麼無法無天」、「超自戀的貓咪XD」、「敵不動我不動」。