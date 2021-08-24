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毛孩日常

自戀橘貓狂照鏡子半小時　網笑：帥到分手！

文 : 寵毛網

怎麼有這麼帥的貓咪！住在台北的網友Wayne Liu家中養了四隻貓咪，這天其中一隻長毛橘貓「奶油獅」站在鏡子前看著自己足足有半個小時，似乎迷戀上鏡中的自己，讓網友看了都忍不住笑說：「被自己給帥到了！」。

橘貓太自戀竟狂照鏡子半小時　網笑：被自己帥到？

「奶油獅」是一隻擁有帥氣外表的5歲公貓。（圖／網友Wayne Liu授權提供）

橘貓太自戀竟狂照鏡子半小時　網笑：被自己帥到？

當牠一個月大時被Wayne在果菜市場撿到，當時牠眼睛感染，體內有條蟲加上營養不良，因此被Wayne帶回家照顧。（圖／網友Wayne Liu授權提供）

Wayne受訪時表示奶油獅是5年前在花蓮一果菜市場的箱子裡撿到的小公貓，當時牠才1個月大，眼睛感染加上營養不良，因此趕緊帶回家照顧。奶油獅個性雖然溫柔但是也很執著，只愛吃自己喜歡的乾乾品牌口味，就算沒有罐頭也無所謂，但是沒有給小餅乾就會生氣。雖然對美食有一定的堅持，不過牠與家中排行老二的賓士貓「麻糬太郎」以及老么「奶油虎」感情還不錯，會常常替大家理毛，還喜歡睡在奴才的頭上，怪癖是偶爾會對物品噴射「肛門腺」，讓獸醫師嘖嘖稱奇，因此Wayne還笑聲自己是「奶油獅噴射肛門腺牠爹」！

橘貓太自戀竟狂照鏡子半小時　網笑：被自己帥到？

Wayne家中有四隻貓咪，分別是賓士貓「麻糬太郎（又叫America）」，奶油獅，黑貓「歐嚕嚕（又叫Africa）」以及橘貓「奶油虎」，其中就屬奶油獅對吃的有特別堅持。（圖／網友Wayne Liu授權提供）

橘貓太自戀竟狂照鏡子半小時　網笑：被自己帥到？

牠平時喜歡替其他貓咪理毛，以及趁奴才工作時擋住螢幕。（圖／網友Wayne Liu授權提供）

橘貓太自戀竟狂照鏡子半小時　網笑：被自己帥到？

或是趁奴才睡覺時塞他一口貓毛！（圖／網友Wayne Liu授權提供）

橘貓太自戀竟狂照鏡子半小時　網笑：被自己帥到？

喜歡窩在小帳棚裡思考貓生。（圖／網友Wayne Liu授權提供）

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奶油獅：不准頂加違建啦！（圖／網友Wayne Liu授權提供）

日前奶油獅發現櫃子上有一面鏡子，路過時發現鏡中竟然有一隻帥氣的橘貓，牠立刻站在鏡子前看了許久，似乎對鏡子中的自己非常著迷，就算奴才叫牠也不理，就這樣站了半個多小時！Wayne將牠的模樣拍下來分享在貓咪社團，果然吸引超過3.9萬名網友按讚，不少人紛紛笑說：「被自己帥到」、「太帥了，無法移開視線」、「貓：噢God，我怎麼可以帥得這麼無法無天」、「超自戀的貓咪XD」、「敵不動我不動」。

橘貓太自戀竟狂照鏡子半小時　網笑：被自己帥到？

日前奶油獅發現鏡子裡的自己，竟然站在這裡看了半個多小時！（圖／網友Wayne Liu授權提供）

橘貓太自戀竟狂照鏡子半小時　網笑：被自己帥到？

奶油獅：朕再這樣帥下去，會不會沒朋友？（圖／網友Wayne Liu授權提供）

橘貓太自戀竟狂照鏡子半小時　網笑：被自己帥到？

奶油獅：朕天生就是這麼帥，不要太迷戀我喔！（圖／網友Wayne Liu授權提供）

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