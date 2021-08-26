餐桌「肥美虎爺」　奴笑：吃飯像在拜地基主！

這一桌真澎湃！住在台北的網友Loye Guo日前準備吃午餐時，家中虎斑貓「小查理」竟然躺在桌上翻肚狂睡，絲毫沒有受到食物香氣干擾而清醒，彷彿「供品」的模樣讓把拔忍不住笑說：「吃個飯像在拜地基主！」。

本身擔任中途的Loye受訪時表示，家裡除了小查理以外還有6隻貓咪，全都是救援回來的孩子，其中還有3隻是傷病貓，而小查理與同胎手足橘貓「臭橘」是朋友撿到的，當時牠們才3個月大，兩隻貓個性都很好又愛黏人。特別是目前7歲的小查理親人又親貓，不但會等門討摸討抱抱，還會對於Loye帶回家中途的貓咪表示友善與溫柔，是真正的「親善大使」！

而小查理平時除了喜歡玩垃圾袋與吸管套以外，專長就是在家裡四處亂躺、無所不趴，各種浮誇睡姿總是讓Loye嘖嘖稱奇。這天Loye準備吃午餐，在桌上放好魚、蝦、雞湯等美味佳餚，小查理卻在桌上翻肚熟睡，連食物的香味也沒能將牠喚醒，只是眼見這一坨「肥美」虎斑躺在面前，讓他忍不住拍下來並且笑說：「吃個飯像在拜地基主」。

Loye將小查理的照片分享在貓咪社團，目前已累積超過7萬人次按讚分享，許多網友都噴笑留言：「虎爺顯靈了（誤）」、「地基主表示：這個供品不錯，看我吸爆牠」、「差點看成腳尾飯……」、「太放肆了，快趁機摸肚肚」、「牠是主菜啊」、「毛毛地基主」。