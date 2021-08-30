貓咪想舉重猛抱8KG啞鈴　網大讚：培訓後去比奧運！

貓咪加油，相信有一天你一定可以！日本有一隻蘇格蘭摺耳貓喜歡挑戰新事物，這天牠看見奴才在練習舉重，沒想到牠看見8公斤的啞鈴放在地上時，竟然整隻貓趴上去試圖抱起啞鈴，網友看了都忍不住笑說：「支持你去比奧運！」。

這隻貓咪選手「Misan（ミーさん）」目前5個月大，個性活潑又充滿好奇心，平時最喜歡四處探索或是找小學四年級的小貓奴玩耍。平時Misan的主人有運動的習慣，這天推主將8公斤的啞鈴放在地板上，沒想到引來Misan好奇觀看，推主半開玩笑地對牠說：「你也想試試嗎？」沒想到下一秒Misan竟然整個身體趴在上面，兩隻小手手抱著啞鈴試圖抱起來，只是左看右看啞鈴真的太重了，因此Misan看了奴才一眼後只好宣告放棄！

Misan努力抱起啞鈴的影片在短短一星期內就吸引超過127萬人次觀看，許多人笑說：「從小開始培訓，以後長大去比奧運啦」、「雖然舉重失敗，但是精神可嘉，太可愛了」、「可能要換輕量級的？」、「主子也需要重訓」。