小萌橘送養一年後長到歪掉飄大叔味　中途笑：能求償嗎？

孩子，這一年你發生了什麼事？住在高雄的網友辛大琪一年前救援了一隻小橘貓，長相可愛軟萌個性又憨憨的，順利送養後找到終身鏟屎官過著幸福的日子。沒想到日前認養人回傳近照讓辛小姐嚇一跳，因為小萌橘早已「走鐘」還撐大鼻孔一臉ㄎ一ㄤ味，讓她忍不住笑翻表示：「認養人把我送養的可愛貓貓養到歪掉，試問送養人能不能求償？」。

辛小姐受訪時表示自己本身也養了三隻貓咪，都是在外面撈回來的浪貓，懷孕之前還擔任中途，也送養過許多貓咪。一年多前她在公司工廠撿到一隻小橘貓，當時牠才一個月大體重只有500公克，每天啃衛生紙度日，辛小姐感到好心疼趕緊帶回家照顧。由於小橘貓長相非常可愛又呆萌，個性也傻傻憨憨的，因此在兩個月左右就順利找到認養人，並獲得「拎拎」這個相當有氣質的名字。

拎拎到新家後果然立刻展現橘貓本色、非常愛吃，目前一歲半已經五公斤多，喜歡和哥哥打架嬉鬧，只是隨著年紀與體重的增長，拎拎的鼻孔也越來越大，日前馬麻郭小姐將拎拎的照片回傳給辛小姐時，她以為對方傳錯別隻貓的照片，因為照片中的貓咪不僅撐大鼻孔一臉大叔味，表情也ㄎ一ㄤ到不行，崩壞模樣與當初送養時的萌樣簡直是「判若兩貓」，辛小姐實在太懷疑還跟郭小姐重複確認，沒想到原來真的是拎拎本人，讓養貓群組裡的人全都笑歪，而她自己也忍不住打趣表示可愛小貓養到歪掉是不是該向對方求償一下？

有趣的是拎拎的馬麻「護子心切」，特別強調不能說牠「比康大」，而是要稱讚牠「鼻孔長得比較藝術」！而拎拎的走鐘照片分享在貓咪社團後果然立刻引起網友熱議，許多人紛紛笑說：「簡直面目全非」、「沒退貨一定是真愛」、「是領養人要求償吧！ 笑死超可愛」、「看來『還我漂漂拳』可以重出江湖了」、「認養人表示：被中途跟貓咪仙人跳了」、「應該是對方要客訴封面與內容落差太大」。（編輯：陳珮瑜）