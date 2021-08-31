影／貓咪突逗趣綜藝摔　網笑：想走諧星路線？

下面一位！台灣網友柳小歐養有一隻虎斑貓「拔辣」，這天她拿起手機想要拍下貓咪暴衝的模樣，可沒想到拔辣見到鏡頭竟瞬間慢下來，甚至還表演了一個浮誇的綜藝摔，讓目睹所有過程的她不禁大爆笑！

拔辣五年前是居住在柳小姐店外的浪貓，某天她看著這隻小公貓想著：「若我真的能抓到牠就養吧！」，雖是一瞬間的念頭，柳小姐卻非常有耐心地付諸實行，花了一個月的時間慢慢卸下小拔辣的心房，最後用食物將牠引誘至店內並瞬間將門闔上，如此一來拔辣就正式從浪貓晉升為家貓了！

而成為家貓後的拔辣既撒嬌又活潑，這天柳小姐發現拔辣呈現即將爆衝的姿勢，便立刻拿出手機拍攝，但沒想到拔辣注意到有鏡頭後竟然態度大變，緩步走到枕頭前，看準時機瞬間往旁邊一拐，華麗地撲倒在地，模樣跟綜藝節目中聽到冷笑話時的「綜藝摔」一模一樣，讓人不禁想問牠：「你在做效果嗎？」。

其實拔辣就是被枕頭絆倒了啦！柳小姐表示牠摔完後非常鎮定，像是剛剛什麼都沒發生一般繼續做別的事情，似乎想把剛剛的糗事通通忘掉，只是拔辣沒想到主人拍下了一切，還上傳到社團與眾多網友分享！大家非常喜歡這個故事，紛紛留言說：「貓：有其他人看到嗎？呼，還好沒有。」、「我忍不住看了20遍」、「貓：本喵走得是諧星路線」、「這個是牠的浮誇業配文嗎？（業配枕頭）」。