家貓失蹤奴才求助街貓幫忙　結局讓她超級驚訝！

日本一名網友家的黑貓日前走失，飼主著急地在街上不停尋找，怎麼呼喊都不見貓咪蹤影，走到公園一邊找尋一邊感到徬徨無助時，突然看見一群浪貓聚集，便一邊哭著一邊對浪貓們說話，沒想到竟然發生奇蹟！

推特帳號@ touzainosaito3飼養了一隻11個月大的黑貓「小黑Kuro」，在牠很小的時候推主在路邊撿到牠，當時牠很瘦弱，原本只想將牠養大一點就送養，沒想到養出感情就直接收編。日前深夜推主正在整理回收物品，將窗戶打開來通風，沒注意到小黑竟然從窗戶跳出屋外，推主立刻追出去卻怎麼也找不到牠的身影！

時間一點一滴過去來到凌晨四點，再過沒多久就要天亮、車開始變多，推主越找越心急、好擔心小黑的安全時，剛好在路邊遇見幾隻浪貓，突然想起有個都市傳說，因此推主一邊哭一邊告訴浪浪們說：「如果你們看到一隻叫做『小黑』的黑貓，請告訴牠我會在附近的公園等牠，作為報答我會給你們飯飯跟清水。」沒想到過沒多久小黑真的出現在公園，讓她驚呼都市傳說是真的，而她也遵守承諾回報那些浪浪！

網友看了推主找貓的經歷後都紛紛表示：「動物真的聽得懂！」、「我遇過在旁邊陪我找貓的保鑣浪貓」、「這招我試過真的有效」、「貓表示：聽得懂跟假裝沒聽見是兩回事」、「野貓對小黑喵了一聲表示：合作愉快」。