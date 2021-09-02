貓咪穿藍白拖變台辣妹　網喊：好想要一雙！

原來主子是辣台妹！目前定居在美國的網友Stephanie Wu家中養了三隻貓咪，這天她在創作時突發奇想，替貓主子「Blu」製作了一雙羊毛氈「藍白拖」，沒想到Blu似乎覺得觸感不錯竟然穿著擺pose讓馬麻拍照，網友看了全笑說：「竟然還踩三七步！」。

Stephanie表示Blu是15歲半的藍貓混血「熟女」，與牠相遇是當時才6個多月大的牠自己跑到家門口想與5歲橘貓「Milo」玩耍、拼命挖門喵喵叫，索性讓牠進屋後就莫名其妙收編下來。Blu個性安靜又沉穩，除了曾不小心開紗窗逃家，最後被發現只是沿著屋子繞圈以外，很少做出搗蛋的事，唯獨聞到烤雞或炸雞就會變瘋狂，但都被馬麻嚴格禁止吃人類食物。

Blu也特別愛黏Stephanie的先生，總是任由把拔隨便玩牠都無所謂，而他超過8點沒回家就會走到門口鬼哭神嚎直到見到人為止，讓她心理不平衡感嘆自己真的只是工具人（專業鏟屎官）！

由於Stephanie本身是一名藝術與文字創作家，常常以家中貓咪為靈感，日前創作羊毛氈時突然想做一些有台灣特質的東西，這時剛好貓咪從身旁經過，便決定試做一雙藍白拖，沒想到Blu似乎覺得「觸感不錯又舒服」，竟然穿了好幾分鐘並擺pose讓馬麻拍照！有趣的是Stephanie還製作了一雙紅白夾腳拖，但是被Blu認為「不符合貓腳工學」因此很快就飛踢在馬麻臉上！

Blu穿藍白拖的照片分享在貓咪社團後，短短幾天竟吸引超過7萬人次按讚，許多網友都笑說：「藍白拖最佳代言人」、「竟然還站三七步」、「好想買一雙」、「牠還穿白襪子超台的」、「正宗台灣貓」、「感覺需要幫主子戳一雙了」、「主人好厲害的手藝」。