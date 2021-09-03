收編小浪貓牠卻食慾大減 奴才得知背後原因忍不住鼻酸！
大多數的街貓在外生活不容易，只要找到食物就會拼了命的盡量吃。日本一名推主日前收編了一隻小浪貓，一開始牠每天將食物吃光光，殊不知最近牠開始食慾大減，推主好心及帶去獸醫院檢查，得知真相後讓推主忍不住一陣鼻酸！
原來在四個星期前的某天晚上，推主在回家路上發現一隻虎斑小浪貓正在加附近的橋底下求救，當時牠身體虛弱又滿是傷痕，推主不忍心牠繼續流浪，便先將牠帶回家並取名「小豆（こまめちゃん）」，牠每天都拼命吃飯加上受到細心照顧，很快地就恢復體力。
但是從某一天開始牠開始食慾大減，不像以往那樣總是把乾乾吃光，推主很擔心牠是否哪裡不舒服，於是趕緊帶到獸醫院進行檢查。沒想到獸醫師告訴牠小豆因為覺得自己已經找到家人，已不再需要過著三餐不繼、找尋遮風避雨的流浪生活，現在感到相當安心所以不需要再暴飲暴食，因此現在的食量才是正常的！
推主了解小豆背後原因總算鬆了一口氣，但是也忍不住鼻酸，因此對小豆承諾醫定會好好照顧牠一輩子讓牠幸福！網友看了也為之感動，紛紛表示：「願所有浪浪都有溫暖的家」、「貓咪能被您收養真是太好了」、「貓咪大概是知到『這是我家，我家人會好好照顧我』」、「這就是一個脫離流浪的最好證明」。
こねこがあまりご飯を食べなくなったので慌てて半休取って動物病院に駆け込んだら「元々必死に食べてただけで今が適正です。野良の時と違って、毎日きちんとご飯が出てくるって理解して安心したんでしょうね」って言われて、家に帰ってこねこがご飯食べる姿見て泣いてしまった
— はみー (@ribero_hamiy) August 17, 2021
こねこ拾って1ヶ月
before ↔ after pic.twitter.com/pEiTYcEDgf
— はみー (@ribero_hamiy) August 29, 2021