小貓玩玩具開心跳躍　網笑：養到兔子吧？

這是養到兔子吧？國外一名飼主家中養了一隻狗狗與兩隻貓咪，其中有一隻賓士貓非常活潑，總是在家裡又跳又追逐。這天飼主丟了一個老鼠玩具，沒想到牠衝上前後竟然開心地「跳！跳！跳！」網友看了都笑說：「不愧是喵界二哈！」。

這隻名為「Frenkie法蘭奇」的賓士貓由於還是一隻小貓咪，正值活潑好動的年紀，非常喜歡玩玩具，只要一看見玩具就會立刻陷入「跳跳兔」模式在家裡蹦來蹦去。這天飼主丟了一隻小老鼠玩具在地板上，法蘭奇一見狀立刻飛奔過去，隨即興奮地以兩隻後腳站立開始狂跳躍，彷彿就像一隻穿著燕尾服的兔子在原地彈跳，模樣非常可愛！

法蘭奇的影片目前已累積超過570萬人次觀看，許多網友都笑說：「好開心，跳跳跳！」、「牠嗑了什麼給我來一份」、「不愧是貓界哈士奇」、「好可愛的兔子（誤）」現在再來看看另一段法蘭奇的影片，確定主人養的不是兔子嗎（笑）？