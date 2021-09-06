三貓擠水桶狂露肉球　網一看笑：原來貓咪是以「桶」計算

貓咪就是水做的啊！日本一名飼主家裡養了好幾隻貓咪，總是喜歡群聚在飼主身邊湊熱鬧，這天推主正在忙著做家事，一旁放了三個透明水桶，過沒多久水桶裡竟然已塞滿三隻圓滾滾的貓咪，網友一看照片全都笑翻：「看來該買透明水桶了！」。

影片中只見三隻不同花色的貓咪分別占據一個水桶，牠們是橘白色的「Tempura（てんぷら）」、奶油貓「Mikan（みかん）」和三花貓「Anmitsu（あんみつ）」，推主表示當時自己正在水槽前洗衣服，一旁放著三個透明的水桶，貓咪們見狀後就自己跳進去。只是三隻貓個字都在忙自己的事，Tempura抱著後腿縮在水桶裡睡覺，Mikan抬高後腿卻在舔著自己的山竹手，而上方的Anmitsu則沉醉在狂舔自己的後腳，唯一的共同點是因為水桶是透明的，因此三隻貓咪的粉嫩與黑色肉球全都被看得一清二楚啦！

影片才分享短短2天就已吸引將近340萬人次觀看，許多網友都留言：「透明水桶有夠讚R，看來該入手了」、「我要外帶桶貓餐」、「左邊聞自己的腳香味比較好入睡，有助眠效果」、「只要有容器就會生出貓」、「這是舔腳腳邪教？」、「如何捕捉貓咪的正確方法」。