男子經過車站閘門想偷摸貓　卻遭牠回貓掌反擊：先刷卡啦！

記得先刷卡再撸貓啊！土耳其一名網友日前分享了一支影片，這天他準備刷卡進出車站，閘門上卻有一隻虎斑貓站在上面「監票」，當他試圖先摸貓咪時，卻被牠以貓掌回擊，彷彿在對他說：「先刷卡才能摸！」網友一看全都笑翻了！

這位名叫Zeynel Yildiz就住在土耳其伊斯坦堡，從他分享的影片能得知這隻虎斑貓常常待在閘門上面，有時候好奇地觀望四周，有時趴在上面熟睡，似乎完全不怕人的牠儼然就是「貓咪站長」，因此Zeynel每次經過閘門時都會摸摸牠跟牠玩耍。這天他準備刷卡通過閘門時，虎斑貓精神奕奕地在上面端坐看著路人，Zeynel則先靠近摸摸牠的頭，沒想到牠卻出貓拳回擊，待Zeynel刷卡後才乖乖給摸，模樣彷彿在表示：「先刷卡才能摸啦！」。

網友看了都笑說：「只接受刷卡付款」、「貓：不是刷我啦，這邊這邊！」、「沒刷卡給罐罐還敢摸」、「貓咪站長：趕快刷卡出去啊！」、「這個刷卡監測器很棒」、「如果捷運站也有貓我就每天去刷爆！」另外來看一段貓站長昏睡的畫面，這樣叫人家怎麼刷卡啦！